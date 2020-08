Québec : manifestation contre le port du masque obligatoire à l’école

Des mesures qui se durcissent peu à peu

Le masque n’est pas obligatoire dans les parcs ou dans la rue, mais il est recommandé de rester à deux mètres les uns de autres et de respecter les gestes barrières. On peut lire dans le Figaro qu’un des organisateurs de la manifestation a déclaré : « Ce qui nous rassemble, c’est de dire au gouvernement de ne pas toucher à nos enfants et que le masque à dix ans ça n’a pas de sens ». Le ministre de l’éducation Jean François Roberge s’est sûrement voulu rassurant en annonçant que « les élèves de 10 ans et plus devraient porter le masque dans les transports scolaires ainsi que dans les lieux communs des écoles du Québec, mais qu’ils pourraient s’en dispenser une fois installés dans leurs classes. »



Bientôt des mesures répressives ?

Ça n’est pas la première fois que les québecois manifestent contre les mesures sanitaires. Pour l’instant, pas d’amende pour les personnes qui y participent, mais le gouvernement hésite à s’y mettre : « Depuis des semaines, Mme Guilbault affirme qu’elle songe à mettre en vigueur des mesures dissuasives destinées à proscrire ce genre de comportements à risque. Tout en réaffirmant que les gens ont le droit de s’exprimer et de manifester, elle a dit évaluer la pertinence d’adopter « des mesures répressives », en vue de dissuader les gens “qui seraient tentés de ne pas respecter les règles”. »

Qu’arrivera-t-il aux élèves récalcitrants ? Devront-ils aller au piquet, recopier cent fois « je dois porter un masque à l’école », ou seront-ils tout simplement exclus ?

La France s’y met

Des mobilisations commencent également à s’organiser en France. Il y en aura une à Paris de 13h à 18h le 29 août Place de la Nation.

