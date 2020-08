Belgique : une manifestation contre les mesures sanitaires prévue le 16 août

◆ Les Belges sur la place

Après les Allemands et les Néerlandais, c’est au tour des Belges de se mobiliser en Europe contre les mesures sanitaires instaurées au nom du COVID-19. Le mouvement « Viruswaanzin » qui signifie « Folie virale » a lancé un appel à manifester dimanche 16 août entre 12h et 17h à Bruxelles, en concertation avec les autorités. « Le groupe ne nie pas l’existence du coronavirus mais conteste son degré de contagiosité et sa létalité. » Il compte également poster une demande de démission du virologue Marc Van Ranst favorable à des mesures sanitaires strictes dans une boîte aux lettres de la Tour des Finances. Ce monsieur est accusé d’être le Premier Ministre de la Belgique, puisque « c’est lui qui décide. » L’antenne du groupe aux Pays-Bas avait déjà organisé une manifestation à ce sujet dont voici quelques images.

◆ Des questions qui exigent des réponses prouvées et certifiées

« Il faut qu’il y ait une proportionnalité entre les mesures prises et le danger qu’on veut éviter. La question est quel est le danger ? Les morts ? On n’a presque plus de morts. Le fait que les services de soins intensifs seront débordés ? Ce n’est pas le cas actuellement. Veut-on éviter pour toute notre vie que des gens soient malades ? C’est difficile d’éviter cela. Alors, quel est le but en ce moment ? Que veut-on ? Doit-on se dire qu’un jour on aura plus d’infections, plus de morts et que si l’on veut éviter cela, on doit limiter les libertés des gens. Va-t-on accepter ça toute notre vie ? », se demande l’avocat Michael Verstraeten de Viruswaanzin dans cet article de RTBF. Genre de questions que se posent également des médecins belges comme Stéphane Horman dont nous parlons dans un article récent.

◆ Une manifestation sous conditions

Dans cet autre article, il est précisé que « L’idée des organisateurs est de “tout faire selon les règles“. Les personnes sont donc invitées à se rendre en bas de la Tour des Finances à Bruxelles à des heures déterminées par la première lettre de leur nom de famille. » L’idée étant de pouvoir ainsi rassembler “plus que les 200 personnes” actuellement autorisées, 200 étant la moitié de ce qui était permis récemment. Sont donc prévues des bulles de manifestants : « L’autorisation est assortie de conditions auxquelles la police sera très attentive : respect de la distanciation physique, port du masque obligatoire, limitation du nombre de manifestants à 160 personnes maximum en même temps. » Est-ce que tous les participants respecteront ces règles, ou est-ce que des milliers de gens vont venir se greffer à la manifestation et ainsi former une vague comme cela a été le cas en Allemagne ? Et d’autres pays vont-ils suivre le mouvement ?

