Le masque obligatoire dans toutes les rues de Paris et de la petite Couronne à partir du 28 août 2020

A partir de demain matin 8h, plus de question à se poser dans les rues de la capitale et dans certains départements franciliens : une fois le nez dehors, quelle que soit la rue, il faudra le masquer.

Comme l’indique un Tweet de la Préfecture de Police de Paris, les masques seront obligatoires à partir du 28 août à 8h dans toutes les rues de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne.

Par ailleurs, un article de France 3 précise que « face à la recrudescence du coronavirus en Île-de-France, le gouvernement a par ailleurs placé tous les départements franciliens en zone de circulation du virus (21 départements en France). Classification qui permettra également de prendre des mesures concernant l’interdiction de circulation de personnes et de véhicules, l’interdiction d’accès aux moyens de transports et de leur usage, la modulation d’ouverture de certains lieux publics, la limitation des déplacements individuels à 100 kilomètres du domicile ».

Un moyen de nous préparer psychologiquement et physiquement à d’autres mesures sanitaires plus drastiques et privatives de liberté à partir de la rentrée ?

Pourtant, plusieurs médecins s’accordent à dire que l’épidémie est derrière nous, comme le professeur Toussaint, le Docteur Blachier et le Docteur Toubiana dans ce reportage tourné pour M6, et diffusé dans le 19.45 du 22 août 2020.

