Vidéo ! Un médecin espagnol dénonce en direct la manipulation actuelle des chiffres du Covid-19

Le médecin Luis de Benito qui travaille à l’hôpital l’Escorial de Madrid ne mâche pas ses mots sur la chaîne espagnole La Mañana et déroute les journalistes en contrant un par un leurs arguments au sujet des chiffres et des mesures sanitaires prises en hôpital au nom du COVID-19.

Les journalistes du plateau télé de la Mañana ont été déroutés par l’intervention en direct du médecin Luis de Benito qui travaille à l’hôpital l’Escorial de Madrid. Il explique notamment qu’il y a plus de cas positifs de COVID-19 détectés car il y augmentation des tests PCR, qu’être testé positif ne signifie pas forcément être malade, que des gens sont testés au volant de leur voiture, que des opérations et consultations ont été annulées pour le COVID-19 alors que les hôpitaux sont très très loin d’être remplis et que cela risque de créer d’autres problèmes importants, comme par exemple des soucis de réapprovisionnement en sang. A titre d’exemple, il déclare que trois patients ont été admis sur soixante-quinze lits dans son propre hôpital ! Pour lui, ainsi que pour des centaines de collègues, il existe une manoeuvre politique pour un reconfinement qu’ils estiment programmé pour septembre.

Voici la vidéo traduite en français, accessible sur Youtube sur la chaîne vivavalval

