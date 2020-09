Angleterre : révolte citoyenne à Trafalgar Square le 26 septembre 2020

On leur avait demander de rentrer chez eux en moins de 48h cet été, sous peine de mise en quarantaine. Aujourd’hui, dans toute l’Angleterre, on ne peut pas se retrouver à plus de six personnes, enfants inclus. Pour certains Anglais, la coupe est pleine, et le 26 septembre, ils sont sortis dans la rue pour exprimer leur révolte contre les mesures sanitaires, quitte à tenir tête à la police.

En Angleterre, les nouvelles mesures restrictives n’ont pas été du goût de milliers de personnes qui sont venues exprimer leur mécontentement à Trafalgar Square le 26 septembre 2020, sans reculer devant les forces de l’ordre, comme en attestent ces vidéos :

◆ Un nouveau durcissement des mesures sanitaires

On peut lire dans Capital que le Premier britannique Boris Johnson a dit que « La seule manière d’assurer que le pays puisse profiter de Noël est d’être dur maintenant », et que de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur « dans plusieurs zones du nord-est de l’Angleterre où vivent quelque 2 millions de personnes : il y sera interdit de se rassembler entre différents foyers, seul un service à table sera autorisé dans les pubs, et les lieux de divertissement devront fermer entre 22H00 et 05H00. Dans toute l’Angleterre, il est déjà interdit de se réunir à plus de six personnes, enfants inclus. » Sur France Info, on nous informe que « Le nombre de personnes autorisées pour assister à un mariage est limité à 15, pour les obsèques à 30. Il est interdit de pratiquer un sport en salle si vous êtes plus de six. Pour une infraction à ces règles, la première amende ce sera 220 euros, mais en cas de multiples récidives elle peut monter jusqu’à 11 000 euros. Boris Johnson encourage aussi le télétravail dès que c’est possible. Ce qui est un changement. Il y a un mois, il demandait aux travailleurs de revenir dans les bureaux. Pour les lieux touristiques, ce qui était jusqu’ici des recommandations, sur les distances sociales ou sur le masque notamment, devient impératif sous peine d’amende voire de fermeture administrative. »



◆ Des chiffres manipulés et interprétés pour terrifier

Si on nous explique que le Royaume-Uni a été la zone la plus touchée au niveau décès, et qu’aujourd’hui 28 septembre, on y compte 41988 victimes depuis le début de l’épidémie, rappelons que la façon de compter les morts en Angleterre a été quelque peu trompeuse pendant plusieurs mois et a provoqué une réduction de plus de 5000 victimes quand elle a été réexaminée . Jusqu’au 12 août, « les personnes en Angleterre décédées à tout moment après un test positif, quelle qu’en soit la cause, étaient comptabilisées dans les chiffres. Mais il y aura désormais un délai de 28 jours, donnant une image plus précise de l’épidémie. » Notons que seule la durée prise en compte pour la comptabilisation a changé, pas la raison de la mort. Cela veut-il dire qu’une personne testée positive mourant dans les les 28 jours après son test est comptée comme victime du coronavirus, même si elle est morte d’autre chose ? Pratique pour faire gonfler les chiffres.

De plus, soulignons que le 12 août, on dénombrait 41329 morts au Royaume-Uni : il y a donc eu au maximum, en prenant en compte la méthode de comptabilisation que l’on peut remettre en cause citée plus haut, 659 victimes en un mois et demi. De quoi effrayer une population et justifier de telles mesures liberticides ?

