L’urgence de l’opposition politique face aux mesures sanitaires liberticides

◆ Des mesures autoritaires aux raisons creuses et nébuleuses

Sur le plateau télé de Cnews pendant l’émission Midi News du 27 août 2020, la députée européenne Agnès Evren de la République en Marche évoque clairement la nécessité de la « culture du masque » à instaurer, qui ne pourra cesser selon elle probablement que lorsqu’un vaccin aura été trouvé. Elle évoque « un manque de clarté » de la part du gouvernement, tout en n’ayant aucune donnée claire à avancer elle-même pour justifier le masque ou le vaccin.

◆ Le caillou dans la chaussure : Florian Philippot

Les données, chiffres, arguments, citations de scientifiques et les questions très judicieuses soulevés par Florian Philippot, Président du Parti les Patriotes, également invité à l’émission, n’ont pas eu de répondant du même acabit. Quand par exemple il demande pourquoi des pays comme la Suède ont les mêmes courbes épidémiques que nous alors qu’il n’y a pas l’obligation d’y porter un masque, ou qu’il n’y a pas eu de confinement là-bas, personne ne répond directement à la question. Quand il demande à Agnès Evren, qui l’accuse d’avoir des propos irresponsables, de lui démontrer que nous sommes « dans une situation pandémique extrêmement grave » comme elle le prétend, elle ne répond rien. Quand Mme Evren dit des français qu’ils ne sont pas assez disciplinés et qu’il est bon selon elle d’imposer le masque, M Philippot lui fait remarquer qu’ils n’en portent pas eux-mêmes sur le plateau télé. Quant au principe de précaution agité à un moment donné en guise de réponse au fait que de nombreux scientifiques disent que le masque en extérieur ne sert à rien, M Philippot rétorque : « Le principe de précaution, il va nous mener où ? A la destruction du pays ? »

◆ La nécessité d’une conscientisation politique généralisée

Si d’autres personnalités politiques commencent à se prononcer sur les mesures sanitaires actuelles, elles restent très rares. On peut citer par exemple Ségolène Royal qui nous exhorte à ne pas tomber dans la « tyrannie hygiéniste », elle qui disait en janvier déjà que nous vivions dans « un état autoritaire ». Dans cette émission de Télé Matin du 25 août, Ségolène Royal exprime que nous « nous sommes à un point de basculement. Soit on bascule vers la dépression, vers la peur, vers l’incertitude. Soit on bascule dans tout le contraire, dans le courage, dans la confiance, dans la certitude, dans un nouvel horizon qu’on va atteindre ensemble. (…) La peur conduit à la maladie. Quand on a peur, on a des défenses immunitaires qui baissent. Donc si on fait peur aux gens, ils vont être malades. »

◆ Le devoir d’aller encore plus loin

N’est-il urgent que les élus ou prétendants aux fonctions politiques soient nombreux à maîtriser le sujet sur le bout des doigts, puissent avancer des arguments clairs et sourcés, poser des questions pertinentes au sujet du COVID-19 et des mesures sanitaires prises ? N’est-il pas indispensable que ces personnalité politiques exigent des réponses les plus précises possibles, sans se faire parasiter ou enfumer par des jugements à l’emporte-pièce, des propos méprisants, de l’ignorance qui s’ignore ou des pirouettes linguistiques ? N’est-il pas indispensable qu’elles n’oublient surtout pas le désastre écologique, socio-économique et psychique qui progresse à vue d’œil, bien plus vite que l’épidémie de COVID-19 et depuis bien plus longtemps ? Qu’elles bâtissent des ponts entre toutes les problématiques et toutes les énergies désireuses de bien-être pour tous ? Et qui parmi elles auront les connaissances et la bravoure pour répondre à la question : « si tout ce que vous avancez est vrai, pourquoi le gouvernement agit-il ainsi ? ». M Philippot a choisi de miser sur l’incompétence en répondant « Parce que ce gouvernement est nul ». Mais est-ce une réponse suffisante et reflétant la réalité ? Cette « nullité » est-elle totalement dépourvue de malveillance, ou au moins, de désir de contrôle absolu ? Espérons que oui. Si ce ne sont pas les politiques eux-mêmes qui se chargeront de répondre à cette question et de rétablir les faits au plus proche de la réalité, de courageux scientifiques et citoyens sont actuellement à l’œuvre pour le faire…

Image de couverture par Iván Tamás de Pixabay

👉 Cher lecteur, notre indépendance dépend de vous, NEXUS n’a ni subvention, ni publicité ! Le magazine ne vit que grâce à vous. En vous abonnant ici au format papier ou numérique, vous soutiendrez une presse totalement libre et vous découvrirez des sujets inédits traités nulle part ailleurs ! Achetez nos numéros à l’unité en cliquant ici

👉 NOUVEAU ! Vous pouvez aussi FAIRE UN DON ponctuel ou régulier sur TIPEEE ou sur PAYPAL pour financer le contenu en ligne accessible GRATUITEMENT. C’est grâce à votre contribution que l’équipe web pourra continuer !