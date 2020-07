1986 The Act : le documentaire de Wakefield sur la loi d’exemption judiciaire de l’industrie vaccinale

Injustement qualifié depuis vingt ans de quasi-criminel par les lobbies pharmaceutiques, les médecins et les politiques pour ses hypothèses sur le lien entre le vaccin trivalent ROR, le microbiote intestinal et les troubles régressifs du développement (principalement l’autisme), le Dr britannique Andrew Wakefield a produit un premier film documentaire en 2016 intitulé Vaxxed pour […]

Injustement qualifié depuis vingt ans de quasi-criminel par les lobbies pharmaceutiques, les médecins et les politiques pour ses hypothèses sur le lien entre le vaccin trivalent ROR, le microbiote intestinal et les troubles régressifs du développement (principalement l’autisme), le Dr britannique Andrew Wakefield a produit un premier film documentaire en 2016 intitulé Vaxxed pour rétablir les faits scientifiques autour de ses recherches. Le film a été censuré et boycotté par les institutions et les médias mainstream mais le Dr Wakefield continue aujourd’hui d’alerter les citoyens sur les problèmes profonds que génère l’industrie vaccinale avec son deuxième film intitulé 1986, the act.

◆ Une loi américaine pour protéger les producteurs de vaccins

Dans cette enquête, Andrew Wakefield met en lumière une loi méconnue votée en 1986 aux Etats-Unis qui exempte les fabricants de vaccins de leurs responsabilités juridiques en cas d’effets secondaires. Il bat en brèche l’idée d’une industrie vaccinale transparente, sure, et contrôlée. Ainsi, on découvre les tenants et les aboutissants de cette période clé que sera l’année 1986, considérée comme un point de bascule à partir duquel les fabricants de vaccins seront dorénavant intouchables.

◆ Une conférence NEXUS avec le Dr Wakefield à revoir gratuitement

Andy Wakefield a déjà répondu à toutes nos questions lors de notre conférence du 13 juin 2019 intitulée « Vaccins et autisme, rétablir les faits ? ». Il a rétabli les faits sur ses recherches et a réagi aux diffamations et aux intox dont il a été victime. Présenté comme une sorte de loup solitaire qui aurait inventé une fausse théorie sur l’autisme et la vaccination, Andy Wakefield a apporté des réponses claires et nuancées concernant la fameuse étude « Lancet 12 », si largement décriée, mais si peu lue dans son intégralité.

CONFÉRENCE NEXUS AVEC LE DR WAKEFIELD EN ACCĖS LIBRE ICI :

Conférence avec le Dr. Andy Wakefield : rétablir les faits sur ses recherches concernant l'autisme et la vaccination Publiée par Magazine NEXUS sur Jeudi 13 juin 2019

>Lire notre article de 2011 sur l’affaire Wakefield en accès libre : « Wakefield persiste et signe », de Françoise Berthoud.

