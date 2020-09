Une rentrée scolaire sous haute surveillance

Le média indépendant Vécu a relayé plusieurs photographies ce jour, montrant gendarmes et policiers devant les écoles ou dans les bus scolaires. Une maman nous a rapporté les malaises que sa fille subis avec le masque porté toute la journée jusque dans la cour de récréation. Deux collégiens ont même déjà été exclus pour port du masque sous le nez. Une maman du collège Henri Bosco à La Valette-du-Var a même filmé l’exclusion de son fils au sein de l’établissement tout en réclamant, en vain, les motifs écrits de l’exclusion de la part de la directrice. La situation quelques jours après la rentrée semble déjà catastrophique.

◆ Une vaste opération de police à la Chapelle-de-Guinchay

Du côté de La Chapelle-de-Guinchay, près Mâcon, c’est une vaste opération de contrôle de police qui a eu lieu. « Aujourd’hui, la prévention est mise en avant. Notre intervention a surtout pour objectif de bien faire rentrer dans les mœurs que le masque doit être porté », a d’ailleurs souligné l’adjudant-chef commandant la brigade. On y apprend même que le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Mâcon est venu en renfort ! Ce n’était donc plus une rentrée scolaire mais une mise au pas quasi militaire…

