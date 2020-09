La SPILF a reçu en 3 ans 610.000 € des labos dont 80.000 € de Gilead

Alors que le combat fait rage contre l’hydroxychloroquine depuis plusieurs mois, et qu’une plainte vient d’être émise contre le Pr Raoult, on peut légitimement se poser la question de l’impartialité des membres de l’association Spilf (Société de pathologie infectieuse de langue française). En effet, de nombreux laboratoires pharmaceutiques ont financé la Spilf sur les 3 dernières années : l’association a reçu plus de 200.000 euros par an de dons sous forme de rémunérations, avantages ou conventions.

Une déclaration d’intérêts que beaucoup de médias n’ont pas cru bon de rappeler. Toutes les données sont disponibles sur eurofordocs.fr. On note d’ailleurs une accélération des financements de la Spilf par les laboratoires pharmaceutiques : 858.000 euros de subventions en vingt ans dont 610.000 euros rien que sur les trois dernières années !



◆ 80.000 euros donnés par Gilead en 2 ans, le fabricant du Remdesivir

Après vérification sur eurofordocs.fr, on découvre que Gilead fait partie des principaux donateurs. L’industriel a ainsi donné à la Spilf 40.000 euros en 2017 et 40.000 euros en 2018 pour deux conventions.

Sachant que Gilead souhaite imposer le Remdesivir, principal et très coûteux concurrent de l’hydroxychloroquine, dans le traitement du Covid-19, l’information prend toute son importance au vu des enjeux financiers gigantesques que ce nouveau marché sanitaire permet. Rappelons également que la Commission européenne a signé le 29 juillet un contrat avec Gilead « pour garantir l’accès à des doses de traitement du Veklury, le nom commercial du Remdesivir ».

